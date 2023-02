The Guardian: objeto derrubado por míssil dos EUA pode ter sido balão amador de US$ 12

De acordo com a imprensa do Reino Unido, um grupo de entusiastas de balões amadores pode estar por trás da polêmica envolvendo o abate milionário de um balão no Alasca edit

Sputnik Brasil - O grupo de pessoas do estado de Illinois, que solta balões ocasionalmente por hobby, alega que um de seus artefatos "desapareceu em ação" sobre o Alasca em 11 de fevereiro.

No mesmo dia, um jato F-22 norte-americano derrubou um objeto aéreo não identificado não muito longe do território canadense de Yukon.

De acordo com o jornal The Guardian, a trajetória do balão amador antes de seu último check-in eletrônico sugere uma possível conexão entre os casos.

Ainda não é possível determinar se artefato era do grupo de Illinois, porque as buscas na região congelada de Yukon são praticamente impossíveis.

Porém, se isso de fato ocorreu, significa que os militares dos EUA gastaram um míssil que custou US$ 439 mil (R$ 2,26 milhões) para derrubar um inócuo balão de hobby no valor de cerca de US$ 12 (R$ 62).

O objeto acima de Yukon foi o segundo de três derrubados por ordem do presidente dos EUA, Joe Biden, nas últimas semanas.

O incidente foi registrado pouco depois que um suposto balão espião chinês foi abatido sobre o oceano Atlântico depois de cruzar alguns estados norte-americanos.

