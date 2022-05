The Guardian: para reduzir custos, famílias britânicas se aquecem no McDonald's

Apoie o 247

ICL

RT - Famílias britânicas em dificuldade estão passando as noites no McDonald's para reduzir os custos de energia, informou o The Guardian na quarta-feira.



Eles fazem isso em meio à maior taxa de inflação em 40 anos.



Essas famílias recorrem a lugares como o McDonalds para obter wi-fi gratuito, aquecimento e comida mais barata.



“As pessoas estão comprando um McLanche Feliz para seus filhos por algumas libras e mantendo-os aquecidos dentro. Em seguida, eles lavam e escovam os dentes nas pias e assistem à televisão por horas no wi-fi gratuito”, disse Matthew Cole, da Fuel Bank Foundation, citado pelo The Guardian.



Jo Gilbert, CEO da Cubes, instituição de caridade focada em energia, disse ao jornal que “na realidade, estamos muito longe de usar truques de economia de energia em casa para limitar as contas significativamente. As pessoas precisam de ajuda do governo agora.”



Uma pesquisa da Ipsos UK publicada pela Sky News na terça-feira indicou que 65% dos britânicos se abstiveram de ligar o aquecedor em um esforço para economizar dinheiro, e que um em cada quatro pulou as refeições.



O recente aumento que trouxe os preços ao consumidor para a alta atual de 40 anos foi impulsionado pelo aumento das contas de energia. O teto do preço da energia para uma típica família britânica aumentou £693 (cerca de US$ 860) em abril, um aumento de 54%.

De acordo com análise da Resolution Foundation, um think tank britânico focado em melhorar os padrões de vida de pessoas de baixa e média renda, a inflação é de 10,2% para os lares mais pobres, significativamente superior aos 8,7% vistos pelos 10% mais ricos.



“As pressões inflacionárias provavelmente continuarão a crescer ao longo do ano, à medida que os efeitos dos preços mais altos da energia continuarem a afetar as empresas e os bolsos dos consumidores”, alertou Jack Leslie, economista sênior da organização, na quarta-feira.



“Uma coisa é certa – o governo deve fornecer mais apoio direcionado às famílias de baixa renda no final desta crise”, acrescentou.



Mais de três em cada quatro britânicos concordam com ele. A pesquisa da Ipsos UK mencionada acima mostrou que 76% dos entrevistados concordam que o governo não está fornecendo apoio suficiente às famílias prejudicadas pelo aumento dos custos.



A inflação do Reino Unido foi impulsionada pela pandemia de Covid, o conflito em curso na Ucrânia e sanções sem precedentes à Rússia. As medidas parecem ter saído pela culatra em alguns dos países que impuseram os embargos, resultando na disparada dos preços de alimentos, energia e outros bens de consumo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE