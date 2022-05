Thomas Friedman diz que Biden e equipe têm que "falar menos" sobre Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Thomas Friedman, do The New York Times, defendeu uma redução dos objetivos dos Estados Unidos e da Otan na guerra da Ucrânia.

Segundo ele, as declarações de Joe Biden e seu secretário de Defesa, Lloyd Austin, sobre a necessidade de remover Putin do poder podem tornar a Rússia um país severamente instável.

"Lábios soltos afundam navios -- e eles também estabelecem as bases para o exagero na guerra, o avanço da missão, uma desconexão entre fins e meios e enormes consequências não intencionais", escreve, em artigo no jornal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele ainda defendeu um envolvimento mais contido, que apoie as forças ucranianas: "nas relações exteriores, o sucesso gera autoridade e credibilidade, e credibilidade e autoridade geram mais sucesso. Apenas restaurar a soberania da Ucrânia e frustrar os militares de Putin lá seria uma grande conquista com dividendos duradouros".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quando perder, fale pouco. Quando você ganhar, diga menos. Todos podem ver o placar", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia atacou a Ucrânia no final de fevereiro, após o fracasso do Estado vizinho em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento por Moscou das repúblicas populares de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos de intermediação alemã e francesa foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano. Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan, liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE