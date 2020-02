Tiroteio deixa 1 morto e 5 feridos em ônibus na Califórnia

Um homem xingando e murmurando incoerentemente abriu fogo a bordo de um ônibus no sul da Califórnia nesta segunda-feira (3), matando um passageiro e ferindo outros cinco edit

Sputnik Brasil - De acordo com autoridades citadas pela Associated Press, após o ataque aparentemente aleatório, o atirador conseguiu deixar o veículo depois de o motorista encostar em uma estrada que liga as cidades de São Francisco e Los Angeles (LA), mas acabou sendo detido logo em seguida.

O motivo do tiroteio permanece desconhecido, assim como a identidade do suspeito e, segundo a polícia, não há indícios de que ele conhecesse qualquer uma das vítimas.

O suspeito foi levado sob custódia sem incidentes, e o motivo não imediatamente revelado.​

O atirador carregava consigo uma pistola semiautomática e várias revistas sobre munições quando começou a gritar na altura da comunidade montanhosa de Lebec, a pouco mais de 100 quilômetros de LA. Ao menos 43 pessoas estariam a bordo do veículo, incluindo duas crianças, que não ficaram feridas.

A vítima fatal foi identificada como uma mulher de 51 anos natural da Colômbia. Entre os feridos, dois foram hospitalizados em estado grave.