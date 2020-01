Tiroteio deixa ao menos 2 mortos e 7 feridos em bar na Carolina do Sul, reporta mídia

Duas pessoas morreram e sete ficaram feridas em um tiroteio em um bar no estado americano da Carolina do Sul, segundo a ABC, que citou oficiais edit

Sputnik - Um tiroteio ocorreu no início do dia deste domingo (26) no bar Mac's Lounge em Hartsville, relatou a mídia.

O legista do Condado de Darlington, Todd Hardee, afirmou que a Divisão de Aplicação da Lei do Estado (SLED) está a caminho para ajudar a averiguar a cena do crime.

Até o momento, detalhes do acidente ainda não foram divulgados, mas, segundo relatos, uma declaração oficial será emitida ainda hoje.

Hartsville está localizada cerca de 40 quilômetros a noroeste de Florença, na Carolina do Sul, e cerca de 64 quilômetros ao sul da linha do estado da Carolina do Norte.

O incidente vem poucos dias depois de um tiroteio em massa na cidade americana de Seattle que deixou uma pessoa morta e mais cinco feridas.