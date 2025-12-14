TV 247 logo
      Tiroteio em praia da Austrália mata 10 pessoas

      Notícias veiculadas pela mídia relatam tiroteios e feridos na praia de Bondi, em Sydney

      (Reuters) - Dez pessoas morreram e cerca de uma dúzia ficaram feridas quando homens armados abriram fogo durante um evento do feriado judaico na praia de Bondi, em Sydney, no domingo, disseram autoridades australianas.

      A polícia de Nova Gales do Sul informou que duas pessoas foram detidas, e a Australian Broadcasting Corp disse que um dos pelo menos dois atiradores estava entre os mortos.

      Cerca de uma dúzia de pessoas foram levadas para hospitais locais após o tiroteio, disse um porta-voz do serviço de ambulâncias de Nova Gales do Sul.

      O primeiro-ministro Anthony Albanese classificou o incidente como "chocante e angustiante", acrescentando que "equipes de emergência estão no local trabalhando para salvar vidas".

      Uma testemunha descreveu o tiroteio. "Vi pelo menos 10 pessoas no chão e sangue por toda parte", disse Harry Wilson, um morador local de 30 anos, ao Sydney Morning Herald.

      O presidente israelense Isaac Herzog afirmou que judeus que haviam ido acender a primeira vela do feriado de Hanukkah na praia foram atacados por "terroristas vis". A Austrália tem sofrido uma série de ataques antissemitas contra sinagogas, edifícios e carros desde o início da guerra de Israel em Gaza, em outubro de 2023.