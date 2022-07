Tiroteio interrompe desfile de 4 de Julho em subúrbio de Chicago, diz polícia

Apoie o 247

Reuters - Um tiroteio foi relatado na rota do desfile do feriado de 4 de Julho em Highland Park, um subúrbio abastado de Chicago, nesta segunda-feira, informou o Departamento do Xerife do condado de Lake, e um canal de TV disse que ao menos duas pessoas foram mortas.

"FIQUE FORA DA ÁREA - permita que a polícia e os socorristas façam seu trabalho", disse o Departamento do Xerife, acrescentando que havia enviado reforços para a polícia de Highland Park.

A WGN TV, citando fontes policiais não identificadas, disse que pelo menos duas pessoas foram mortas e várias ficaram feridas. O suspeito estava foragido, disse a WGN, citando autoridades.

O deputado Brad Schneider, cujo distrito eleitoral inclui Highland Park, disse que ele e sua equipe de campanha estavam se reunindo no início do desfile quando o tiroteio começou.

"Ouvi sobre a perda de vidas e outros feridos. Minhas condolências às famílias e entes queridos; minhas orações pelos feridos e pela minha comunidade", disse Schneider no Twitter. "Já chega!"

O desfile foi subitamente interrompido quando tiros foram disparados cerca de 10 minutos após o início, levando centenas de pessoas a correr para se protegerem, segundo o jornal Chicago Sun-Times.

As pessoas fugiram do local ao ouvir vários estrondos altos, informou a emissora CBS 2, de Chicago, citando um produtor que estava no desfile.

"Todo mundo estava correndo, se escondendo e gritando", disse a produtora digital da CBS 2 Elyssa Kaufman, segundo o site do canal.

(Reportagem de Chris Gallagher e Daniel Trotta)

