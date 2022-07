Tiroteio mata seis pessoas em Illinois, durante desfile do Dia da Independência dos EUA

Apoie o 247

ICL

247 com Reuters - Pelo menos 6 pessoas morreram, e aproximadamente 24 estão seriamente feridas depois que tiros foram disparados durante uma parada de 4 de Julho (dia da independência dos Estados Unidos) nesta segunda-feira em Highland Park, perto de Chicago, no estado de Illinois.

"Vários agentes lei estão respondendo) e assegurando um perímetro dos incidentes em torno do centro de Highland Park", disse comunicado da cidade.

O tiroteio acontece num momento em que os problemas de violência com armas de fogo estão afrescos nas memórias dos nortes, depois de um massacre no dia 24 de maio 19 crianças em uma escola americana e duas professoras em Uvalde, no Texas, e do ataque de 14 de maio que matou 10 pessoas em um mercado em Buffalo, no Estado de Nova York.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

🚨|BREAKING NEWS: Multiple people shot at July 4th parade in Highland Park, Illinois pic.twitter.com/QImMHHU2Lc CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — News For All (@NewsForAlI) July 4, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE