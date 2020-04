Trabalhadores da saúde da Itália preparam protesto contra falta de proteção

Os sindicatos dos funcionários públicos do setor de saúde da Itália estão preparando uma "paralisação virtual", em protesto contra a falta de medidas de proteção para aqueles que atendem pacientes diagnosticados ou suspeitos de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus edit

247 - Os trabalhadores da saúde da Itália já entraram em estado de mobilização, segundo aponta nota divulgada pelo sindicato da categoria, após inúmeras mensagens enviadas ao governo e ao parlamento do país. Ao todo, 87 profissionais de saúde morreram após terem contato com infectados.

"Nos vemos obrigados, contra nossa vontade, a proclamar estado de mobilização nas categorias representadas, sem excluir a possibilidade de deflagração de um dia de protesto nacional, para ser implementado de forma 'virtual', ou seja, garantindo a execução regular do trabalho", diz o texto.

Os sindicatos vêm cobrando que todos os funcionários usem, pelo menos, máscaras do tipo FFP2 para se aproximarem de pacientes com a Covid-19, e do tipo FFP3 para acesso às unidades de terapia intensiva, informa a EFE.

Além disso, pedem que seja modificado um ponto de um decreto do governo que exclui os funcionários da saúde e dos serviços públicos essenciais da aplicação da medida de quarentena com observação ativa, em caso de contatos próximos.

Em toda a Itália, mais de 15 mil pessoas morreram em decorrência da infecção pelo novo coronavírus. O número de casos é de quase 129 mil, de acordo com boletim mais recente.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso