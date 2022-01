Trabalhadores das fábricas da Zara, Nike e C&A não recebem salário mínimo desde 2020

Apoie o 247

247 - A organização independente Worker Right Consortium (WRC), que observa a situação dos direitos trabalhistas no mundo, apontou o que consideram "o maior roubo de salários já ocorrido na indústria da moda”. O grupo publicou um estudo acusando confecções indianas de não pagarem o salário mínimo aos funcionários que operam as fábricas.

De acordo com a colunista do Metrópoles Ilca Maria Estevão, o estado indiano Karnataka é reconhecido como um dos maiores centros de produção de moda do mundo e abastece marcas como a Zara, H&M, Puma, Nike, C&A, GAP, Marks&Spencer e Tesco.

As indústrias de moda localizadas sudoeste da Índia foram denunciadas pelo WRC pela falta de pagamento ideal, com salários inferiores ao salário mínimo estabelecido no país, para mais de 400 mil funcionários, desde 2020. O estudo estima que o valor de salários não pagos até o momento ultrapassou £ 41 milhões de libras (cerca de R$ 308 milhões).

Algumas marcas se pronunciaram a respeito. A C&A exigiu que as fábricas cumprissem a ordem judicial, com a remuneração recomendada na Índia. A Nike disse esperar que todos os fornecedores cumpram os requisitos legais locais e o código de conduta. Um porta voz da da Inditex, dona da Zara , informou que a marca segue um código de conduta rigoroso, que exige que todas as fábricas da cadeia de suprimentos paguem salários legais, no mínimo.

De acordo com a WRC, esta é uma violação em larga escala dos direitos humanos. “Já se passaram quase dois anos desde que os fornecedores se recusaram a pagar o salário mínimo e as marcas deixaram isso continuar quando sabem que são as únicas com o poder de impedir esse roubo generalizado”, afirmou a organização.

