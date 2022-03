Trabalhadores denunciam que 'voos humanitários' da Itália para Ucrânia estão carregados de armas

Caixas no aeroporto de Pisa não continham alimentos e medicamentos, mas armas, munições e explosivos, disse a Unione Sindacale di Base (USB) edit

Apoie o 247

ICL

Do RT - Um dos maiores sindicatos da Itália convocou um protesto do lado de fora do aeroporto de Pisa neste sábado, depois de receber uma denúncia de alguns funcionários de que os voos de socorro da Ucrânia estavam transportando armas e munições, não alimentos e remédios.

Vários trabalhadores do aeroporto Galileo Galilei recusaram-se a carregar um dos voos de carga anunciados como transportando ajuda humanitária para a Ucrânia. As caixas não continham alimentos e medicamentos, mas armas, munições e explosivos, disse a Unione Sindacale di Base (USB) em comunicado na noite de segunda-feira.

"Nós denunciamos fortemente essa falsificação total, que usa cinicamente a ajuda 'humanitária' como cobertura para alimentar a guerra na Ucrânia", disse o USB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sindicato disse que os trabalhadores se recusaram a carregar os suprimentos militares, pois isso levaria à morte de seus colegas na Ucrânia – ou seja, aqueles que trabalham nas bases alvo dos ataques com mísseis russos, onde as armas processadas pelas bases dos EUA e da OTAN na Polônia são entregues. .

Francesca Donato, deputada italiana do Parlamento Europeu, comentou a declaração do sindicato pedindo ao governo de Roma que “esclareça” o que está acontecendo.

Enquanto isso, os estivadores do porto próximo de Livorno se juntaram ao protesto na terça-feira, elogiando seus colegas do aeroporto por defender seus valores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estamos ao lado dos povos ucranianos, do Donbass e da Rússia e não queremos ser cúmplices neste conflito”, disse o capítulo Porto Livorno da USB em comunicado.

A USB está pedindo que o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Pisa “bloqueie imediatamente esses voos de morte disfarçados de ajuda humanitária”. Um protesto sob o lema “pontes de paz, não voos de guerra” está agendado fora do aeroporto para sábado, 19 de março.

O sindicato também pediu a todos os trabalhadores que se recusem a carregar armas e explosivos, e um cessar-fogo imediato e negociações de paz para encerrar o conflito na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 23 de fevereiro, dizendo que precisa desmilitarizar e “desnazificar” o governo de Kiev que buscava a adesão à Otan e armas nucleares. O governo ucraniano acusou a Rússia de um ataque não provocado. A Otan prometeu ajuda militar e humanitária a Kiev, ao mesmo tempo em que decreta um embargo generalizado contra a Rússia.