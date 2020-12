Traficante é preso no Peru por policial vestido de Papai Noel

Membros do esquadrão antidrogas da polícia peruana disfarçados de Papai Noel entraram em uma casa em Lima, capital do país, mas não para entregar presentes e sim para capturar um suposto traficante de cocaína edit

LIMA (Reuters) - Membros do esquadrão antidrogas da polícia peruana disfarçados de Papai Noel e um elfo invadiram uma casa em Lima não para entregar presentes, mas para capturar um suposto traficante de cocaína e drogas como parte de uma operação antidrogas.

Os agentes, vestidos com roupas vermelhas, brancas e verdes com coletes à prova de balas escondidos por baixo, chegaram em uma van disfarçada no domingo antes de invadir a casa com um grande martelo para prender o suspeito.

“Nós somos a polícia, somos o esquadrão verde, esta é uma operação antidrogas”, gritou um dos agentes em imagens filmadas pela polícia da operação, enquanto prendia o suspeito ao chão e o algemava no Villa El Distrito de Salvador em Lima.

A tática de lançar reides especialmente para derrubar gangues de traficantes usando agentes disfarçados é uma tática comum da polícia peruana para garantir o elemento surpresa que, dizem, trouxe alguns sucessos notáveis ​​nos últimos anos.

O homem preso foi filmado vendendo drogas fora de sua casa, perto de uma escola, disse um porta-voz da polícia. Na casa, a polícia encontrou uma bolsa com centenas de pequenas bolsas que pareciam conter drogas, um revólver e uma balaclava, disse ele.

“Com os resultados que estamos vendo, uma quantidade significativa de drogas foi confiscada, tanto maconha quanto pasta de cocaína básica em ketes (pequenos pacotes de drogas), uma arma de fogo também foi apreendida”, disse o coronel Fredy Velasquez, chefe do Grupo Terna esquadrão de drogas.

