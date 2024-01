Três militares dos EUA são mortos em ataque de drone na Jordânia, diz Biden

Apoie o 247

Reuters -Três militares dos Estados Unidos foram mortos e muitos ficaram feridos em um ataque aéreo por drones contra forças norte-americanas na Jordânia, perto da fronteira com a Síria, disse o presidente Joe Biden neste domingo, atribuindo a responsabilidade pelo ataque a grupos apoiados pelo Irã.

“Embora ainda estejamos coletando informações sobre o ataque, sabemos que foi realizado por grupos militantes radicais apoiados pelo Irã que operam na Síria e no Iraque”, disse Biden em um comunicado.

As mortes marcaram as primeiras baixas de tropas dos EUA na região desde o início da guerra em Gaza. Biden disse que o ataque ocorreu na noite de sábado.

"Continuaremos o compromisso de combater o terrorismo. E não tenha dúvidas: pegaremos todos os responsáveis no momento e da forma que optarmos", disse Biden no comunicado divulgado pela Casa Branca.

A declaração de Biden não mencionou quantos soldados foram atingidos, mas, de acordo com a CNN, ao menos duas dúzias de militares ficaram feridos no ataque.

