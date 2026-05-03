Três passageiros de cruzeiro morrem em possível surto de hantavírus

(Reuters) – Três pessoas morreram e outras três estão doentes após um navio de cruzeiro com sede na Holanda ser atingido por um suspeito surto de hantavírus, um vírus transmitido por roedores que pode causar doença respiratória fatal, informaram autoridades e veículos de imprensa neste domingo (3).

A empresa Oceanwide Expeditions, sediada na Holanda, informou em comunicado que está “lidando com uma situação médica grave” a bordo do navio de expedição polar MV Hondius, que estava próximo a Cabo Verde, país insular no Atlântico a oeste da África.

O cruzeiro partiu da Argentina há cerca de três semanas com aproximadamente 150 passageiros e fez paradas na Antártida e em outros locais a caminho de Cabo Verde, segundo relatos da mídia.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Holanda confirmou que dois passageiros holandeses morreram, mas não deu mais detalhes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, em publicação na rede X, que um dos passageiros doentes estava em unidade de terapia intensiva na África do Sul. A emissora Sky News informou que o paciente é britânico, citando o Departamento de Saúde sul-africano.

A OMS afirmou que está investigando o surto. Testes laboratoriais confirmaram hantavírus em uma das seis pessoas afetadas, segundo a agência.

A Oceanwide Expeditions informou que as autoridades de Cabo Verde não autorizaram o desembarque de passageiros que necessitam de atendimento médico, e que autoridades holandesas buscam organizar a repatriação de dois passageiros sintomáticos, além do corpo de um passageiro falecido.

O hantavírus pode ser transmitido quando fezes e urina de roedores se tornam partículas no ar, como ao varrer locais onde ratos estiveram. A OMS afirmou que, em casos raros, o vírus pode ser transmitido entre pessoas.

A doença começa com sintomas semelhantes aos da gripe e pode evoluir para falência cardíaca e pulmonar, sendo fatal em cerca de 40% dos casos, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

Não há medicamentos específicos para tratar o hantavírus, e o tratamento se concentra em cuidados de suporte, incluindo o uso de ventilação mecânica em casos graves.

“A OMS está facilitando a coordenação entre os Estados-membros e os operadores do navio para a evacuação médica de dois passageiros sintomáticos, bem como a avaliação completa dos riscos à saúde pública e o apoio aos demais passageiros a bordo”, informou a organização.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e o Departamento de Saúde da África do Sul não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.