Tribunal absolve homem branco que matou manifestantes em marcha antirracista nos EUA

Carta Capital - O jovem branco de 18 anos que atirou em três homens e matou dois deles durante uma manifestação antirracista em Kenosha, nos Estados Unidos, foi absolvido nesta sexta-feira 19. O episódio ocorreu em agosto de 2020.

Kyle Rittenhouse matou Joseph Rosembaum e Anthony Huber com um fuzil AR-15 – à época, o responsável pelas mortes tinha 17 anos.

Em 23 de agosto de 2020, quando os Estados Unidos eram palco de gigantescas manifestações contra o racismo e a violência policial, Kenosha explodiu em chamas após policiais brancos ferirem gravemente um jovem negro, Jacob Blake, com um tiro nas costas.

Na terceira noite de manifestações, Rittenhouse se juntou a homens armados e abriu fogo. Acusado de assassinato, Rittenhouse se declarou inocente, alegando ter “se defendido” de agressões. “Eu só queria deter as pessoas que me atacaram”, disse ele no tribunal.

