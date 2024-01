Tribunal de Hong Kong ordena liquidação da Evergrande, gigante imobiliária chinesa

Apoie o 247

Reuters - Um tribunal de Hong Kong ordenou nesta segunda-feira (29) a liquidação da gigante imobiliária China Evergrande Group, uma medida que provavelmente causará repercussões nos mercados financeiros da China, enquanto os legisladores lutam para conter uma crise cada vez mais profunda.

A juíza Linda Chan decidiu liquidar a incorporadora mais endividada do mundo, com mais de US$ 300 bilhões em passivos totais, depois de observar que a Evergrande não foi capaz de oferecer um plano de reestruturação concreto mais de dois anos após o não pagamento de títulos e após várias audiências judiciais.

O presidente-executivo da Evergrande, Siu Shawn, disse à mídia chinesa que a empresa garantirá que os projetos de construção residencial ainda serão entregues, apesar da ordem de liquidação. A ordem não afetaria as operações das unidades onshore e offshore da Evergrande, acrescentou.

A decisão prepara o terreno para um processo que se espera ser demorado e complicado, com potenciais considerações políticas, dadas as muitas autoridades envolvidas.

