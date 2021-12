Tribunal de Mianmar condena Suu Kyi, deposta por golpe militar, a quatro anos de prisão

Apoie o 247

Reuters - Um tribunal de Mianmar controlado pelos militares prendeu a líder deposta Aung San Suu Kyi por quatro anos na segunda-feira (6), sob a acusação de incitamento e violação das restrições ao coronavírus, disse uma fonte após o processo em um caso que os críticos descreveram como "farsesco".

O presidente Win Myint também foi condenado a quatro anos de prisão, disse a fonte, que falou sob condição de anonimato, enquanto o tribunal proferia seus primeiros veredictos em vários casos contra Suu Kyi e outros líderes civis detidos pelos militares em um golpe em fevereiro 1.

Mianmar está em crise desde que o golpe contra o governo democraticamente eleito de Suu Kyi gerou protestos generalizados e aumentou a preocupação internacional com o fim das tentativas de reformas políticas após décadas de regime militar.



A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, Suu Kyi, 76, foi detida desde o golpe junto com a maioria dos líderes de seu partido Liga Nacional para a Democracia (NLD). Outros estão no exterior ou se escondendo e nenhum porta-voz do partido estava disponível para comentar.

"As acusações foram ridículas, concebidas como retaliação contra líderes populares. Portanto, os veredictos de culpa e as penas de prisão não são nenhuma surpresa", disse Richard Horsey, um especialista em Mianmar do think tank International Crisis Group.



Um porta-voz militar não respondeu às tentativas da Reuters de contatá-lo para comentar a sentença, que foi amplamente divulgada na mídia nacional.

Os militares não deram detalhes de onde Suu Kyi foi detida e não ficou claro se a sentença significaria alguma mudança imediata em suas circunstâncias.



O julgamento na capital, Naypyitaw, foi fechado para a mídia e os meios de informação pública da junta não mencionaram o processo. Os advogados de Suu Kyi foram proibidos de se comunicar com a mídia e o público.



Suu Kyi enfrenta uma dúzia de casos que incluem várias acusações de corrupção, além de violações de uma lei de segredos de estado, uma lei de telecomunicações e regulamentos COVID-19, que acarretam sentenças máximas combinadas de mais de um século de prisão.

Suu Kyi e o co-réu Win Myint receberam penas de prisão de dois anos por incitação e a mesma pena por violações dos protocolos do coronavírus. Eles negaram as acusações.



Os países ocidentais exigiram a libertação de Suu Kyi e condenaram a violência desde o golpe, no qual cerca de 1.300 pessoas foram mortas, segundo grupos de direitos humanos.



Liz Truss, a secretária de Relações Exteriores da ex-potência colonial da Grã-Bretanha, condenou a sentença de Suu Kyi como "outra tentativa terrível do regime militar de Mianmar para sufocar a oposição e suprimir a liberdade e a democracia".



A China, que há muito tem boas relações com os militares e com o governo de Suu Kyi, exortou todas as partes a "resolverem suas diferenças sob a estrutura constitucional e legal e continuar a avançar na transição democrática conquistada com dificuldade", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.



A chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, denunciou o que chamou de um julgamento "fictício" de motivação política que "apenas aprofundaria a rejeição ao golpe". consulte Mais informação



"Os militares estão tentando instrumentalizar os tribunais para remover toda a oposição política", disse Bachelet em um comunicado divulgado por seu escritório em Genebra.

"MAIS POPULAR"



Os partidários de Suu Kyi dizem que os casos contra ela são infundados e planejados para encerrar sua carreira política e amarrá-la em processos judiciais enquanto os militares consolidam o poder.



Sua prisão era amplamente esperada.



"Não espero nada deste sistema de justiça falido", disse Maw Htun Aung, vice-ministro de um governo paralelo da oposição, à Reuters após a sentença.



A junta afirma que Suu Kyi está recebendo o devido processo por um tribunal independente liderado por um juiz nomeado por sua própria administração.



Suu Kyi, filha do herói da independência de Mianmar, passou anos em prisão domiciliar por se opor ao regime militar, mas foi libertada em 2010 e levou seu NLD a uma vitória esmagadora nas eleições de 2015.



Seu partido venceu novamente em novembro do ano passado, mas os militares disseram que a votação foi fraudada e tomou o poder semanas depois. A comissão eleitoral indeferiu a reclamação dos militares.



O grupo de defesa dos direitos humanos Anistia Internacional disse que as acusações contra Suu Kyi eram farsas e que a sua prisão mostrou a determinação dos militares em eliminar a oposição e sufocar as liberdades.



O historiador e autor Thant Myint U disse que os líderes militares pensaram que seus predecessores, que lançaram reformas há mais de uma década, foram longe demais ao permitir que Suu Kyi voltasse à política e que o motivo do golpe era excluí-la.



"Ela continua de longe a (figura) mais popular na política de Mianmar e ainda pode ser uma força poderosa no que está por vir", disse ele à Reuters.



Mas Phil Robertson, vice-diretor para a Ásia da Human Rights Watch, disse que as acusações criminais mais severas que Suu Kyi ainda não enfrentou provavelmente garantiriam que ela "nunca mais teria permissão para ser uma mulher livre".

