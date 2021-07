Tribunal de paz da Colômbia acusa militares de assassinarem 120 civis

247 - Um tribunal da Colômbia acusou nesta terça-feira (6) 10 militares e um civil pelo desaparecimento forçado de 24 pessoas e o assassinato de ao menos 120 civis e de apresentá-los falsamente como guerrilheiros mortos em combate.

É a primeira vez que o tribunal da JEP (Jurisdição Especial para a Paz) acusa membros do Exército colombiano de ligação com o chamado escândalo dos falsos positivos, no qual soldados mataram civis e os classificaram como rebeldes abatidos em combate para poderem receber promoções ou outros benefícios, informa o UOL.

