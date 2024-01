Tribunal do Paquistão condena ex-premiê Imran Khan a 10 anos de prisão dias antes de eleição

Apoie o 247

Reuters - Um tribunal do Paquistão sentenciou Imran Khan a 10 anos de prisão na terça-feira por vazar segredos de Estado, informou seu partido, a pena mais severa contra o ex-primeiro-ministro em vários casos e apenas dias antes de uma eleição nacional. O tribunal especial considerou Khan culpado por tornar público o conteúdo de um cabo secreto enviado pelo embaixador do Paquistão em Washington ao governo em Islamabad, segundo seu partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI). O ex-ministro das Relações Exteriores Shah Mehmood Qureshi também foi condenado a 10 anos no mesmo caso. A sentença de prisão é a segunda condenação para Khan nos últimos meses e garante que o popular político permanecerá na prisão, fora dos holofotes públicos, antes da votação parlamentar da próxima semana, que também levará à indicação de um novo primeiro-ministro.

O tribunal deveria emitir seu veredito por escrito mais tarde. O PTI afirmou que contestará a decisão. "Não aceitamos esta decisão ilegal", postou o advogado de Khan, Naeem Panjutha, na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter. Zulfikar Bukhari, assessor de Khan, disse à Reuters que a equipe jurídica não teve chance de representar o ex-primeiro-ministro ou interrogar testemunhas, acrescentando que os procedimentos foram realizados na prisão. Outro advogado de Khan, Ali Zafar, disse à televisão ARY que, dadas as circunstâncias do julgamento e da sentença, as chances de anulação do caso em apelação eram "100%". Ele chamou a condenação de uma tentativa de enfraquecer o apoio a Khan. "As pessoas agora garantirão que saiam e votem em maior número", disse à Reuters.

Khan foi anteriormente condenado a três anos em um caso de corrupção, o que já o excluiu da eleição na próxima semana. No entanto, sua equipe jurídica esperava libertá-lo da prisão, onde está desde agosto do ano passado, mas a última condenação torna isso improvável, mesmo enquanto as acusações são contestadas em um tribunal superior.

Casos múltiplos - Khan tem enfrentado dezenas de casos desde que foi destituído do poder em uma votação parlamentar de desconfiança em 2022. Khan afirma que o cabo relacionado ao caso era uma prova de uma conspiração do exército paquistanês e do governo dos EUA para derrubar seu governo em 2022, depois de sua visita a Moscou pouco antes da invasão russa da Ucrânia. Washington e o exército paquistanês negam as acusações. O ex-primeiro-ministro já afirmou que o conteúdo do cabo apareceu na mídia por outras fontes.

O PTI de Khan, que venceu as eleições de 2018, sofreu um grande revés no início deste mês, quando um tribunal manteve a decisão da Comissão Eleitoral de retirar do partido seu símbolo tradicional de eleição, o taco de críquete. Seus candidatos agora estão concorrendo como independentes, muitos deles fugindo em meio ao que o partido chama de repressão apoiada pelo poderoso exército do país. O exército nega isso. A equipe de mídia de Khan postou uma mensagem do líder preso na plataforma de mídia social X nos momentos que antecederam o veredicto, antecipando uma condenação. A mensagem foi aparentemente entregue por Khan através de seus advogados. "Essas pessoas querem provocar vocês me dando uma sentença rigorosa neste caso para que vocês saiam às ruas e protestem, depois adicionem pessoas desconhecidas à multidão e façam outra operação de bandeira falsa", dizia a postagem.

Em maio do ano passado, da primeira vez que Khan foi preso, seus apoiadores foram acusados de tumultos e saques a instalações militares, incluindo a casa de um general de alta patente. Khan nega que seus apoiadores tenham participado dos tumultos. Ele pediu aos seus seguidores que se certifiquem de sair em grande número para votar nos candidatos apoiados por ele. "Esta é a sua guerra e este é o seu teste de que vocês têm que vingar cada injustiça com seu voto em 8 de fevereiro, permanecendo pacíficos", acrescentou a postagem. O afastamento de Khan e de seu partido, um dos maiores do país, lança dúvidas sobre a credibilidade das próximas eleições.

