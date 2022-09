Tribunal dos Povos condena Bolsonaro por crimes contra a humanidade e diz que pelo menos 100 mil brasileiros morreram em vão

Apoie o 247

247 - O Tribunal Permanente dos Povos (TPP) condenou nesta quinta-feira (1) Jair Bolsonaro (PL) por crimes contra a humanidade cometidos durante a pandemia de Covid-19, informa Jamil Chade, do UOL.

Segundo decisão do TPP, Bolsonaro é culpado pela morte de pelo menos 100 mil brasileiros em decorrência da Covid-19.

A condenação é simbólica e poderá aumentar a pressão internacional sobre Bolsonaro, mas não tem efeitos práticos.

"O órgão internacional, criado nos anos 70, não tem o peso do Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda, nem a capacidade de tomar ações contra um estado ou chefe de governo. Mas a condenação é considerada por grupos da sociedade civil, ex-ministros e juristas como uma chancela importante para colocar pressão sobre o Palácio do Planalto e expor Bolsonaro no mundo", explica o jornalista.

