Tribunal Penal Internacional investigará possíveis crimes de guerra na Ucrânia

Procurador do TPI disse que, apesar de a Ucrânia não ser membro do tribunal, tem a prerrogativa de aceitar a jurisdição sobre crimes cometidos em seu território edit

Apoie o 247

ICL

RT - O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia afirmou na segunda-feira (28) que iniciará uma investigação sobre possíveis crimes de guerra e crimes contra a humanidade que possam ocorrer na Ucrânia durante o conflito militar.

O procurador do TPI, Karim Khan, fez uma declaração oficial anunciando que a investigação será aberta o mais rápido possível, apesar de a Ucrânia não ser um Estado parte do tribunal.

"Na sexta-feira passada, expressei minha crescente preocupação, ecoando a dos líderes mundiais e cidadãos do mundo, sobre os eventos que se desenrolam na Ucrânia. Hoje, desejo anunciar que decidi prosseguir com a abertura de uma investigação sobre a situação na Ucrânia o mais rápido possível", afirmou no site oficial do TPI .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O procurador disse ainda que, apesar de a Ucrânia não ser membro do tribunal, tem a prerrogativa de aceitar a jurisdição do tribunal sobre crimes alegadamente cometidos no seu território.

Mais cedo naquele dia, a Lituânia apelou ao TPI para abrir uma investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos por forças russas e bielorrussas em meio ao conflito militar na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No domingo, a Ucrânia também entrou com uma ação contra a Rússia no Tribunal Internacional de Justiça por lançar um ataque "ilegal" sob o pretexto "infundado e absurdo" de supostos crimes de genocídio cometidos na DPR e na LPR.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE