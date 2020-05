Tropas da Índia e China se envolvem em confronto em região fronteiriça, diz mídia

Sputnik - Mais de 100 soldados estiveram envolvidos em um confronto na fronteira entre a Índia e a China no Himalaia, deixando vários feridos, informou mídia indiana.

Segundo o jornal Hindustan Times, citando duas fontes militares de alto escalão, o incidente ocorreu no sábado (9), em uma passagem montanhosa no nordeste do estado indiano de Siquim, na fronteira com a China, a uma altitude de mais de 5.000 metros.

"Quatro soldados indianos e sete tropas chinesas sofreram ferimentos durante o confronto, que envolveu cerca de 150 soldados", afirmou um oficial anônimo, descrevendo o incidente como um "confronto agressivo".

Fontes militares indianas também confirmaram à ANI que o conflito fronteiriço ocorreu na parte norte de Siquim, afirmando que "comportamento agressivo e ferimentos leves ocorreram em ambos os lados".

Ambas as mídias informaram que o conflito foi resolvido a nível local .

Disputas territoriais

A Índia e a China têm várias disputas territoriais e, ocasionalmente, acontecem confrontos ao longo da fronteira entre o estado indiano de Siquim e o Tibete (região autônoma da China), bem como na Linha de Controle Real (LAC, na sigla em inglês) mutuamente acordada na região fronteiriça da Caxemira .

Para resolver os problemas de fronteira, Pequim e Nova Deli mantêm negociações de alto nível . Em dezembro de 2019, os dois países concordaram em estabelecer uma linha de comunicação direta entre os seus exércitos para evitar conflitos ao longo da LAC.

