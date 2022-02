Tropas russas e ucranianas se enfrentam em Kiev, diz NYT

Apoie o 247

247 - O rápido avanço das tropas russas na Ucrânia já levou os militares para os arredores de Kiev, capital da Ucrânia, e diversos combates já são registrados nos limites da cidade nesta sexta-feira (25). Mais cedo, mísseis foram disparados contra diversos alvos da capital ucraniana, que possui cerca de 2,8 milhões de habitantes. A informação é do jornal New York Times.

Já a rede árabe Al Jazeera informou que as autoridades locais de Kiev pediram que os moradores do distrito de Obolon, no noroeste da cidade, evitem sair de casa, pois “hostilidades ativas” estão se aproximando. “Em conexão com a aproximação de hostilidades ativas, os moradores do distrito de Obolon são convidados a não sair”, disse o conselho da cidade em alerta.

Ainda segundo a mídia internacional, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky teria pedido que os moradores da capital preparem coquetéis molotov para enfrentar os soldados russos.

