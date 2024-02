Tropas ucranianas se retiram de Avdiivka e Putin celebra importante vitória

Apoie o 247

Reuters – A Rússia reivindicou a captura da cidade ucraniana de Avdiivka depois que a Ucrânia se retirou, mas Moscou disse que algumas tropas ucranianas ainda estavam entrincheiradas em uma vasta planta de coque da era soviética após uma das batalhas mais intensas da guerra.

A queda de Avdiivka é o maior ganho da Rússia desde a captura da cidade de Bakhmut em maio de 2023, e vem quase dois anos após o Presidente Vladimir Putin desencadear uma guerra em larga escala ao ordenar a invasão da Ucrânia.

A Ucrânia disse ter retirado seus soldados para salvar tropas de serem completamente cercadas após meses de intensos combates. Putin elogiou a queda de Avdiivka como uma vitória importante e parabenizou as tropas russas.

Depois que a Ucrânia não conseguiu romper as linhas russas no ano passado, Moscou tem tentado desgastar as forças ucranianas exatamente quando Kiev considera uma nova mobilização importante e o Presidente Volodymyr Zelenskiy nomeia um novo comandante para liderar a guerra.

"O chefe de Estado parabenizou os soldados russos por este sucesso, uma vitória importante", disse o Kremlin em comunicado em seu site.

Mas a Rússia disse que algumas forças ucranianas ainda estavam entrincheiradas na planta de coque da era soviética, uma vez uma das maiores da Europa, em Avdiivka, que é fundamental para o objetivo da Rússia de garantir o controle total da região industrial do Donbas.

"Estão sendo tomadas medidas para limpar completamente a cidade dos militantes e bloquear as unidades ucranianas que deixaram a cidade e estão entrincheiradas na Planta de Coque e Químicos de Avdiivka", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov.

Ainda não houve comentários públicos das autoridades ucranianas sobre isso.

O Ministério da Defesa russo disse que a Rússia havia tomado cerca de 32 quilômetros quadrados de território no avanço em meio a pesadas perdas para a Ucrânia. Não deu números para as perdas russas, que a Ucrânia diz serem enormes.

Putin enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, desencadeando a guerra em larga escala após oito anos de conflito no leste da Ucrânia entre as forças ucranianas de um lado e ucranianos pró-russos e procuradores russos do outro.

Avdiivka, que tinha uma população pré-guerra de cerca de 32.000 habitantes e é chamada de Avdeyevka pelos russos, foi brevemente tomada em 2014 por separatistas pró-Moscou que ocuparam uma parte do leste da Ucrânia, mas foi recapturada por tropas ucranianas que construíram extensas fortificações.

FALTA DE ARMAS

O Presidente dos EUA, Joe Biden, havia alertado que Avdiivka poderia cair para as forças russas por causa da falta de munição após meses de oposição congressual republicana a um novo pacote de ajuda militar dos EUA para Kiev.

Um comunicado da Casa Branca disse que Biden ligou para Zelenskiy no sábado para enfatizar o compromisso dos EUA em continuar apoiando a Ucrânia e reiterou a necessidade de o Congresso aprovar urgentemente o pacote.

A Casa Branca disse que a retirada foi forçada à Ucrânia "pela escassez de suprimentos resultante da inação congressual", que obrigou os soldados ucranianos a racionar munição e resultou nos "primeiros ganhos notáveis da Rússia em meses".

Zelenskiy instou os aliados em uma conferência de segurança global em Munique no sábado a suprir uma escassez "artificial" de armas e disse que a ajuda dos EUA estava empericilitada. Ele elogiou suas tropas por "esgotar" as forças russas em Avdiivka e sugeriu que a retirada foi em parte causada pela falta de armas.

"Agora, (o militar) se reabastecerá, esperará pelas armas relevantes, das quais simplesmente não havia o suficiente, simplesmente não há o suficiente", disse ele. "A Rússia tem armas de longo alcance, enquanto simplesmente não temos o suficiente."

Numa postagem no X, Zelenskiy expressou esperança de que o Congresso dos EUA tome uma "decisão sábia".

IMPULSO PARA A RÚSSIA

A captura de Avdiivka provavelmente proporcionará um impulso moral para a Rússia antes da tentativa de reeleição de Putin no próximo mês, que ele está quase certo de vencer.

Também é visto como mais um passo em direção a garantir o controle de Moscou sobre o centro regional de Donetsk, a cerca de 20 km a leste, ocupado por forças russas e pró-russas desde 2014.

Nem a Rússia nem a Ucrânia deram detalhes de suas perdas na guerra ou na intensa batalha por Avdiivka. Avaliações de inteligência ocidental dizem que centenas de milhares de homens de ambos os lados foram mortos ou feridos na guerra.

Putin parabenizou o comandante russo encarregado do assalto a Avdiivka, General-Coronel Andrei Mordvichev.

"Glória eterna aos heróis que caíram cumprindo as tarefas da operação militar especial!" disse Putin em um telegrama.

O Ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, disse que Avdiivka mostrou a necessidade de sistemas modernos de defesa aérea para combater bombas guiadas e armas de longo alcance para destruir formações inimigas. Ele disse que também são necessários projéteis de artilharia.

O General-Coronel Oleksandr Syrskyi, que assumiu o comando do exército ucraniano em uma grande reorganização na semana passada, disse que as forças ucranianas recuaram para posições mais seguras fora da cidade "para evitar o cerco e preservar a vida e a saúde dos soldados".

A 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia, que segundo autoridades foi enviada a Avdiivka esta semana, disse no Telegram que recuou para posições preparadas nos arredores de Avdiivka e nivelou a linha de frente.

"Neste momento, os russos não estão diminuindo o ritmo de seu ataque. Continuamos segurando a linha na área de Avdiivka", disse.

Separadamente, as forças ucranianas repeliram uma ofensiva russa no front sul, na área de Zaporizhzhia, disse o militar ucraniano no domingo.

Ainda não houve comentários sobre isso do lado russo.

