Trudeau diz que equipes buscam destroços de objeto voador derrubado no Canadá. Autoridades creem se tratar de balão

OTTAWA/WASHINGTON (Reuters) - O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse neste domingo que investigadores estão procurando os destroços de um objeto voador misterioso que foi derrubado por um caça dos Estados Unidos no território de Yukon no dia anterior.

“Equipes de recuperação estão no local, tentando encontrar e analisar o objeto”, disse Trudeau a repórteres antes de partir para um evento de arrecadação de fundos que havia sido agendado anteriormente em Yukon.

Os comentários de Trudeau foram feitos depois de o líder da maioria do Senado dos EUA, o democrata Chuck Schumer, dizer à emissora ABC que autoridades dos EUA acreditam que o objeto destruído no Canadá no sábado --assim como outro objeto voador que foi abatido perto de Deadhorse, no Alasca, na sexta-feira-- era um balão.

Ele deu poucos outros detalhes, afirmando apenas que os objetos eram muito menores do que um primeiro balão que entrou no espaço aéreo dos EUA e foi derrubado na Carolina do Sul no dia 4 de fevereiro.

Schumer disse que autoridades norte-americanas estavam “focadas como um laser” em descobrir o que os objetos eram e qual ameaça eles representavam.

O parlamentar republicano Mike Turner, integrante do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos EUA, sugeriu que o governo do presidente Joe Biden pode estar supercompensando pelo que ele descreveu como um anterior monitoramento negligente do espaço aéreo norte-americano.

Autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos acreditam que os objetos voadores derrubados por caças norte-americanos sobre o Alasca e o Canadá eram balões, disse o líder da maioria no Senado, senador Chuck Schumer, em entrevista à ABC neste domingo.

Segundo o senador, os objetos derrubados na sexta-feira e no sábado eram muito menores do que um primeiro balão que voou sobre o espaço aéreo dos EUA e foi abatido sobre a Carolina do Sul no último sábado.

O incidente com o primeiro balão, que o governo dos EUA chamou de balão de vigilância chinês, deu início a uma crise diplomática entre os dois países e levou o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, a cancelar uma viagem planejada para Pequim.

