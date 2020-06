Trump achava "legal" invadir Venezuela e considera o país parte dos Estados Unidos

A revelação bombástica está no livro de John Bolton, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, e explica a pressão que vem sendo exercida por Washington contra Caracas, com apoio do governo de Jair Bolsonaro edit

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera a Venezuela, país com as maiores reservas de petróleo do mundo, parte de seu território. Mais do que isso, ele também disse que achava "cool", ou seja, "legal", invadir o país governado por Nicolás Maduro. As revelações fazem parte de um livro bombástico, que está sendo lançado por John Bolton, ex-assessor militar do governo dos Estados Unidos, segundo revela reportagem do Washington Post (confira aqui ).

Esta visão de mundo explica a hostilidade de Washington em relação a Caracas, com apoio do governo brasileiro. Desde que tomaram posse, Jair Bolsonaro e seu chanceler Ernesto Araújo passaram a cumprir ordens do Departamento de Estado e chegaram a considerar Juan Guaidó como "presidente encarregado" da Venezuela.

O livro de Bolton, que foi recebido por Bolsonaro e recebeu sua continência, também revela Trump como um político ignorante, que não sabia que a Inglaterra tem armas nucleares e que considerava a Finlândia como parte da Rússia.

