Trump adverte sobre "caos" se processo judicial prosseguir

247 - O ex-presidente deos Estados Unidos Donald Trump disse nesta terça-feira (9) que um processo contra si movido pelo Departamento de Justiça do governo do presidente Joe Biden é 'injusto', e advertiu que suas consequências podem ser 'caóticas' para o país norte-americano.

No início do dia, o republicano chegou ao tribunal de apelações de Washington para participar de uma audiência sobre suas reivindicações de imunidade presidencial no caso de interferência nas eleições federais.

"É muito injusto quando um oponente político é processado pelo (Departamento de Justiça)", disse Trump após uma audiência. "Isso abrirá a caixa de Pandora" e "o país ficará um caos", ameaçou.

Ele também disse que as tentativas de retirar-lhe a imunidade presidencial estão estabelecendo um precedente “muito ruim”. "É uma coisa muito ruim. É um precedente muito ruim", disse Trump a repórteres.

“Não fiz nada de errado, absolutamente nada de errado. Estou trabalhando para o país”, afirmou.



Trump enfrenta quatro acusações federais no caso: conspiração para fraudar os Estados Unidos; conspiração para obstruir um processo oficial; obstrução de processo oficial; e conspiração para privar os eleitores. Ele se declarou inocente de todas as quatro acusações. (Com informações da Sputnik).

