Trump afirma que a “América perdeu o rumo”

TASS - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a América se perdeu e apontou as políticas do atual presidente Joe Biden como a causa disso.

"Somos uma nação que simplesmente se perdeu. Mas não vamos permitir que este horror continue", disse Trump num comício no Nevada.

Ele também afrmou que o governo Biden está “destruindo nosso país”. O ex-presidente chamou Biden de ameaça à democracia e de incompetente.

Trump acusou anteriormente a administração Biden de odiar o seu próprio país.

