Trump afirma que Keir Starmer deixará o cargo de premiê em meio a crise política no Reino Unido

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (21) que o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, deixará o cargo em meio ao agravamento de sua crise política. A informação foi divulgada inicialmente pela CNN Brasil, que relatou a crescente pressão enfrentada pelo líder britânico dentro de seu próprio partido.

Em publicação na rede social Truth Social, Trump declarou que Starmer não permanecerá no comando do governo britânico. “Keir Starmer renunciará ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido”, escreveu o presidente norte-americano.

BREAKING: President Trump confirms Keir Starmer is resigning as Prime Minister… before Starmer has confirmed it himself. The final humiliation. pic.twitter.com/yz33xD4rPt June 21, 2026





Na mesma mensagem, Trump fez duras críticas à gestão do premiê. “Ele fracassou miseravelmente em dois assuntos muito importantes: IMIGRAÇÃO e ENERGIA (ABERTURA DO PETRÓLEO NO MAR DO NORTE!). Desejo-lhe tudo de bom!”, acrescentou.

As declarações ocorrem em um momento de forte instabilidade política para Starmer. Segundo informações citadas pela CNN Brasil, uma fonte afirmou que o primeiro-ministro está avaliando seu futuro político após a expressiva vitória de seu principal rival interno, Andy Burnham, em uma eleição parlamentar realizada na última sexta-feira (19).

O resultado fortaleceu a posição de Burnham dentro do Partido Trabalhista e ampliou as pressões sobre Starmer. De acordo com a fonte, parlamentares e integrantes do governo passaram a defender, de forma reservada, que o premiê estabeleça um cronograma para deixar o cargo, abrindo caminho para a ascensão do ex-prefeito.

Ainda segundo a mesma fonte, Starmer poderá tomar uma decisão já na segunda-feira (22), optando entre renunciar à chefia de governo ou disputar a liderança partidária contra Burnham.

A vitória de Burnham em uma cadeira parlamentar no noroeste da Inglaterra foi interpretada por setores do Partido Trabalhista como um sinal de desgaste da liderança de Starmer. O premiê enfrenta índices de popularidade considerados muito baixos entre os principais líderes políticos britânicos.

A crise interna ocorre em paralelo ao enfraquecimento das relações entre Estados Unidos e Reino Unido nos últimos meses. Conforme relatado pela CNN Brasil, Trump demonstrou insatisfação com a postura de Starmer em relação ao conflito envolvendo o Irã. O presidente norte-americano criticou a falta de apoio mais enfático do governo britânico e a demora na autorização para o uso de bases militares britânicas pelos Estados Unidos.

Em uma de suas críticas mais contundentes, Trump comparou Starmer a Winston Churchill, uma das figuras mais emblemáticas da história política britânica. “Infelizmente, ele não é nenhum Winston Churchill”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.