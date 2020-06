Trump agora diz que só se encontraria com Maduro se o tema fosse a saída pacífica do presidente venezuelano do poder

Sputnik - O presidente norte-americano Donald Trump expressou seu posicionamento sobre as atuais relações dos EUA com a Venezuela em sua conta no Twitter nesta segunda-feira (22).

A declaração ocorreu após uma entrevista de Trump ao site de notícias Axios, onde ele afirmou que teve dúvidas sobre sua decisão de reconhecer o oposicionista Juan Guaidó como líder legítimo da Venezuela, dizendo que poderia considerar uma reunião com o presidente venezuelano Nicolás Maduro.

​”Ao contrário da esquerda radical, eu sempre me posicionarei contra o socialismo e a favor do povo da Venezuela. A minha administração sempre esteve do lado da autonomia e da liberdade, e contra o regime opressivo de Maduro! Eu só me encontraria com Maduro para discutir uma coisa: uma saída pacífica do poder!”, disse ele, no twitter.

Trump declarou que não apoiava muito a decisão de seu governo de apoiar Guaidó, que tentou depor o presidente venezuelano em meio a protestos que irromperam na Venezuela após a eleição de 2018, quando Maduro foi reeleito para um segundo mandato de seis anos.

Em janeiro de 2019, Guaidó, que presidia a Assembleia Nacional venezuelana, proclamou-se presidente interino em uma tentativa de expulsar Maduro do poder.

Os EUA e vários outros países ocidentais ficaram do lado do oposicionista, enquanto Rússia, China, Turquia e outras nações apoiaram Maduro, reconhecendo-o como o único líder legítimo da Venezuela.

