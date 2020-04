Trump ameaça China, que 'sofrerá consequências' se país tiver responsabilidade na pandemia do coronavírus

O presidente dos EUA voltou a levantar teorias sobre criação do coronavírus em laboratório de Wuhan, questionou estatísticas de Pequim e renovou ameaças ao país asiático edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a acusar a China de ter cometido erros na condução da crise do novo coronavírus. A covid-19 foi identificada pela primeira vez no país asiático.

Segundo Trump, os chineses enfrentarão consequências caso tenham falhado na tentativa de evitar a disseminação da doença, informam os jornalistas Jeff Mason e Matt Spetalnick, da Reuters .

"Se erraram, um erro é um erro. Mas se eles foram conscientemente responsáveis, certamente haverá consequências", disse Trump em entrevista coletiva neste sábado (18).

Trump tem criticado duramente a China pela suposta falta de transparência por parte do país no início do surto da covid-19 em Wuhan, na província chinesa de Hubei, aponta a reportagem.

