Trump ameaça iraquianos e diz que eles devem pagar bilhões por base aérea estadunidense

Sputinik – O presidente Donald Trump disse neste domingo (5), a bordo do avião presidencial, que as tropas norte-americanas só deixarão o Iraque se Bagdá pagar por uma base aérea dos EUA instalada no país.

Mais cedo, o Parlamento do Iraque aprovou uma resolução pedindo a retirada das tropas estrangeiras do país, incluindo as forças norte-americanas, que têm forte presença no território iraquiano.

"Nós temos uma base aérea extraordinariamente cara lá. Custou bilhões de dólares para construí-la, muito tempo antes de mim. Nós não vamos sair até que eles nos paguem por isso", afirmou o presidente norte-americano para jornalistas a bordo do Air Force One, segundo publicado pela agência Reuters.

Além disso, Trump ameaçou impor sanções contra o Iraque como "eles nunca viram" caso Bagdá realize atos hostis contra os EUA.

"Caso se verifique algum ato hostil, se fizerem algo que consideremos inaceitável, imporemos sanções contra o Iraque, sanções muito duras", disse Trump.

O republicano também disse que a retaliação norte-americana fará as " sanções iranianas parecerem algo inofensivo".