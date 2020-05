Trump anuncia corte de toda a relação com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ainda que o país "economizaria US$ 500 bilhões" com o rompimento de laços com os chineses edit

247 - O presidente norte-americano, Donald Trump, que vem colocando a culpa da pandemia de Covid-19 na China, anunciou que cortará todas as relações com o país asiático. A decisão deve ter grandes repercussões no Brasil.

"Estou muito decepcionado com a China", disse Trump durante uma entrevista à Fox Business Network.

Sobre a oferta de assistência dos Centros para Controle e Prevenção de Doenças à cidade de Wuhan, na China, em fevereiro de 2020, Trump disse que “eles não queriam nossa ajuda. E achei que tudo bem, porque eles deviam saber o que estavam fazendo. Era estupidez, incompetência ou deliberação".

O presidente estadunidense foi perguntado sobre qual seria o relacionamento com os chineses daqui em diante, e então respondeu que os EUA economizariam dinheiro rompendo as relações. "Há muitas coisas que poderíamos fazer. Poderíamos interromper todo o relacionamento. Economizaria US$ 500 bilhões".

Nesta semana, o governo Trump cortou os laços de investimento entre fundos federais de aposentadoria e ações chinesas, chamando o envolvimento dos EUA em ações chinesas um risco à segurança nacional.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, continua insistindo que o coronavírus foi criado propositalmente pelos chineses.

Com informações da RT Question More.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.