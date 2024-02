Trump anuncia que, se eleito, fará deportação em massa de imigrantes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump comemorou, no sábado (10), o fracasso do projeto de lei que buscava abordar a crise migratória na fronteira com o México e disse que, se eleito, realizará uma “operação massiva de deportação” em seu primeiro dia no cargo, informa a AFP.

O abandono do projeto bipartidário nesta semana pelo Senado dos Estados Unidos escancarou o controle de Trump sobre o Partido Republicano, ao negar ao presidente Joe Biden uma vitória no controverso tema da imigração.

continua após o anúncio

“Não esqueçamos que nesta semana tivemos outra grande vitória que deve ser celebrada por todos os conservadores. Esmagamos o desastroso projeto de lei de fronteira aberta do corrupto Joe Biden”, declarou Trump em um comício na Carolina do Sul.

Sob pressão de Trump, que deseja explorar na campanha eleitoral a imigração como uma fraqueza de Biden, os legisladores republicanos parecem determinados a bloquear qualquer reforma na fronteira até as eleições de novembro.

continua após o anúncio

Trump declarou no sábado que deportar imigrantes seria uma de suas primeiras tarefas.

“No primeiro dia, acabarei com todas as políticas de fronteira aberta da administração Biden e iniciarei a maior operação de deportação nacional na história dos Estados Unidos. Não temos escolha”, prometeu.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: