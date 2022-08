Trump armazenou mais de 300 documentos secretos em sua propriedade na Flórida

A Administração dos EUA detém 26 caixas com materiais de Trump edit

TASS - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve pelo menos 300 documentos confidenciais em sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida, informou o New York Times nesta segunda-feira (22).

De acordo com a reportagem, Trump entregou cerca de 150 documentos confidenciais à Administração Nacional de Arquivos e Registros em janeiro, enquanto o restante foi entregue por representantes de Trump ao Departamento de Justiça dos EUA em junho ou foi apreendido durante uma busca em sua propriedade no início de agosto.

Atualmente, o governo dos EUA detém 26 caixas com materiais de Trump, incluindo 11 conjuntos de materiais secretos, um deles classificado como “ultrassecreto”. Os materiais secretos incluem documentos da CIA, da Agência de Segurança Nacional (NSA) e do FBI.

Em 8 de agosto, o FBI realizou uma busca na propriedade de Mar-a-Lago. Os agentes se concentraram no gabinete do ex-presidente e nos quartos onde Trump mora quando fica na Flórida.

De acordo com o mandado de busca que se tornou público em 12 de agosto, a busca ocorreu no âmbito da investigação sobre uso ilegal de informações de defesa, roubo e destruição de documentos. A lista anexa de itens apreendidos inclui, em particular, "vários documentos ultrassecretos", "documentos secretos" e "documentos confidenciais".

