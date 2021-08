Trump ataca Biden após Talibã assumir controle do Afeganistão

O governo do democrata Joe Biden afirmou que os EUA vão enviar 1.000 soldados para o Afeganistão, elevando o número de forças norte-americanas no país para cerca de 6.000 no país edit

Sputnik - O ex-presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, comentou neste domingo (15) a recente retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão, afirmando que a volta ao poder do movimento Talibã se tornou "uma das maiores derrotas da história norte-americana".

O que [o presidente norte-americano] Joe Biden fez com o Afeganistão é lendário. Será uma das maiores derrotas da história norte-americana!

Talibã reassume o poder

Vinte anos após ter sido expulso do Afeganistão pelos EUA, o movimento Talibã assumiu o controle total da capital afegã, Cabul, levando o presidente afegão Ashraf Ghani a renunciar e deixar o país para evitar "derramamento de sangue".

Um porta-voz do gabinete político do Talibã disse neste domingo (15) que o grupo não acredita que as forças estrangeiras vão repetir "sua experiência fracassada no Afeganistão novamente".

"Agimos com responsabilidade em cada etapa e garantimos a paz com todos [...]. Estamos prontos para lidar com as preocupações da comunidade internacional por meio do diálogo", disse o porta-voz Mohammad Naeem à emissora Al Jazeera.

O porta-voz acrescentou que o Talibã possui vários canais de comunicação com países e "queremos desenvolver esses canais"..

