Trump avalia limitar viagens dentro dos EUA

Durante coletiva na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as restrições de viagens domésticas são uma possibilidade na luta contra a expansão do coronavírus edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 12, que poderá haver restrições de viagens domésticas no país por conta da pandemia de coronavírus.

Perguntado por um repórter no Salão Oval se ele estava considerando os limites de viagens dentro do país para estados mais atingidos como Washington ou Califórnia, Trump disse que o assunto ainda não havia sido discutido antes de acrescentar: “É uma possibilidade? Sim, se ficar um pouco fora de controle, se uma área ficar muito quente”, afirmou.

Nessa quarta-feira, 11, Trump anunciou a suspensão de voos vindos da Europa para os Estados Unidos por 30 dias para conter o avanço do coronavírus. Trump fez o anúncio no Salão Oval da Casa Branca em um pronunciamento na televisão e disse que a medida é "forte, mas necessária" (leia mais no Brasil 247).