Trump critica resposta federal ao desastre químico em Ohio

O republicano sugeriu que o governo Biden havia mostrado “indiferença e traição” com os habitantes de East Palestine edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou na quarta-feira a resposta federal ao descarrilamento de um trem em East Palestine, Ohio, que causou um desastre químico na pequena cidade, chamando-a de “traição". Ele deu a declaração durante uma visita à vila onde moradores e líderes locais estão cada vez mais frustrados mais de duas semanas após o desastre.



O republicano, que está planejando uma terceira candidatura à Casa Branca, usou seu boné vermelho 'Make America Great Again' ao dizer que a comunidade precisa de “respostas e resultados”, não de desculpas.

>>> Prefeito de East Palestine diz que Biden não se importa com desastre químico em Ohio e critica ida do presidente à Ucrânia



“Em muitos casos, sua bondade e perseverança foram recebidas com indiferença e traição”, disse Trump em um quartel de bombeiros a cerca de meia milha de onde mais de três dúzias de vagões – incluindo 11 transportando materiais perigosos – saíram dos trilhos.

Ele sugeriu que o governo Biden havia mostrado “indiferença e traição”.

Antes de deixar a cidade, Trump parou em um McDonald's local, onde distribuiu bonés, pediu refeições para os socorristas e pegou comida para a viagem de avião para casa. Ele também visitou Little Beaver Creek para inspecionar os danos e cumprimentou os apoiadores reunidos nas proximidades para torcer por ele.



“Obrigado por não se esquecer de nós”, uma mulher disse a ele.



“Divirtam-se, pessoal”, disse Trump depois de dar autógrafos. (Com AP).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.