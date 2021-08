Trump diz que ataques em Cabul não teriam acontecido se ele fosse presidente dos EUA

Donald Trump criticou as ações de Joe Biden após os atentados suicidas mortais perto do aeroporto de Cabul, afirmando que eles não teriam acontecido se ele liderasse o país edit

Sputnik - Em um vídeo divulgado na quinta-feira (26), o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu aos ataques terroristas em Cabul, chamando-os de "selvagens e bárbaros" e "um ato do mal". Além disso, afirmou que essa tragédia nunca teria ocorrido se ele fosse presidente.

"Esta tragédia nunca deveria ter acontecido. Nunca deveria ter acontecido e não teria acontecido se eu fosse presidente", disse Trump.

Ele também expressou suas condolências às famílias dos soldados norte-americanos que morreram nos ataques e afirmou que eles morreram como "heróis". Trump mostrou sua solidariedade à população civil que também perdeu vidas nas explosões.

Trump criticou o governo do presidente Joe Biden por trabalhar com o Talibã (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) em um esforço para garantir a retirada de milhares de cidadãos norte-americanos e afegãos que ajudaram as forças da Otan.

"Ele não fez nada e então eles [os talibãs] tomaram o controle e nós corremos e acabamos por destruir a imagem de nosso grande país, de nossos guerreiros incríveis, e eles são guerreiros incríveis, mas eles precisam de liderança no topo e eles não a têm", segundo Trump.

