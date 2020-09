Trump diz que democratas são 'lunáticos de esquerda'

247 - Em visita a Michigan, onde Joe Biden tinha estado da véspera, o presidente do s Estados Unidos, Donald Trump, candidato à reeleição, disse que seu rival "montará um governo de lunáticos de extrema esquerda".

Trump tentou desviar a discussão sobre a pandemia de Covid-19, mas essa polêmica permanece. O candidato à reeleição pelo Partido Republicano está enfrentando resistências de autoridades locais preocupadas com o tamanho crescente de seus comícios e o desrespeito repetido de sua equipe às diretrizes de saúde pública destinadas a conter o surto do coronavírus, informa O Estado de S.Paulo.

Trump negou ter mentido para a nação sobre o coronavírus enquanto continuava a lutar contra as consequências do novo livro do jornalista do Washington Post Bob Woodward. Em uma série de entrevistas com Woodward, o presidente falou sobre os perigos representados pelo vírus - mesmo quando os minimizou publicamente - e admitiu que tentou enganar o público.

O candidato democrata, por sua vez, tenta explorar o novo episódio. "Donald Trump sabia o tempo todo o quão mortal esse vírus é", disse Biden em uma arrecadação de fundos virtual. "Ele sabia e propositalmente minimizou porque tudo o que o preocupava era sua reeleição, não queria afetar o crescimento econômico."

Mas Trump continua dizendo que "não havia mentira" em seus comentários públicos que frequentemente desdenhavam a pandemia e disse que estava apenas tentando projetar calma.

Trump fez novas acusações aos democratas de que pretendem fechar fábricas de automóveis e atrasar a produção da vacina contra o coronavírus. O candidato à reeleição acusou também o democrata de querer encerrar as proibições de viagens que implementou, sobrecarregando o país "com imigrantes mal controlados de regiões jihadistas" e "refugiados de locais de terrorismo ao redor do mundo".

Trump voltou a atacar os manifestantes antirracistas, alertando seus eleitores de que sob a administração Biden, "lunáticos de extrema esquerda" seriam colocados no comando do governo federal e tribunais e subúrbios americanos seriam destruídos". E questionou? "Alguém quer ter um membro da 'Antifa' como residente de seu bairro? Acho que não".

