Trump diz que EUA e Otan estruturam acordo sobre Groenlândia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (21) que o governo norte-americano e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estabeleceram a estrutura de um futuro acordo envolvendo a Groenlândia e, de forma mais ampla, a região do Ártico. A declaração foi feita após uma reunião com o secretário-geral da aliança militar, Mark Rutte, em um momento de crescente atenção internacional sobre a área.

As informações foram divulgadas originalmente pelo G1. Segundo Trump, o entendimento atende aos interesses dos Estados Unidos e de todos os países membros da Otan. O presidente, no entanto, não detalhou os termos do acordo, limitando-se a indicar que as conversas incluem aspectos estratégicos relacionados à segurança e à presença militar no Ártico.

Como parte desse entendimento preliminar, Trump afirmou que não irá impor tarifas que estavam previstas para entrar em vigor em 1º de fevereiro. No domingo anterior, o presidente havia declarado que poderia aplicar taxas contra países europeus que, segundo ele, estariam contrariando os interesses norte-americanos na Groenlândia, território autônomo ligado à Dinamarca e considerado estratégico por sua posição geográfica.

O presidente também disse que há discussões adicionais em andamento sobre o chamado “Domo de Ouro” relacionado à Groenlândia, sem fornecer mais detalhes sobre o projeto. O “Domo de Ouro” é descrito pelo governo dos Estados Unidos como uma estrutura militar planejada para interceptar mísseis lançados contra o território norte-americano, inserida no debate mais amplo sobre defesa e dissuasão.

Trump indicou ainda quem estará à frente das negociações. “O vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio, o enviado especial Steve Witkoff e outros, conforme necessário, serão responsáveis pelas negociações — e se reportarão diretamente a mim”, afirmou.

As declarações ocorrem em meio ao aumento da relevância geopolítica do Ártico, região estratégica tanto por razões militares quanto econômicas, e que tem sido alvo de maior atenção e disputa entre potências globais. A imagem que acompanha a matéria consiste em uma captura de tela indicando indisponibilidade de visualização do arquivo anexado.