Trump diz que os EUA 'deveriam ter medo' de guerra nuclear com a Rússia

Apoie o 247

ICL

RT - O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, abordou em um podcast nesta quarta-feira (9) seus medos sobre a situação potencialmente crescente na Ucrânia, já que a Otan, apoiada pelos Estados Unidos, ofereceu seu apoio em meio ao conflito em andamento da Rússia com seu vizinho.

Respondendo a uma pergunta sobre se a situação poderia se transformar em uma guerra nuclear, atacando seu sucessor, Joe Biden, Trump afirmou que os americanos “deveriam ter medo porque temos pessoas incompetentes liderando nosso país”.

Quando pressionado pelo apresentador sobre se a ameaça era provavelmente “imediata”, Trump argumentou que a situação era “séria” e condenou a alegação do atual governo de que não queria lutar contra a Rússia porque era uma potência nuclear como “fraqueza”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora admitindo que a Rússia era de fato uma potência nuclear, Trump lembrou aos ouvintes que os Estados Unidos também tinham capacidades nucleares que impediriam a agressão de Moscou. Apesar disso, no entanto, ele admitiu que havia “uma chance” de haver uma guerra mundial, dadas as tensões atuais.

Os comentários do ex-presidente seguem uma aparição no programa 'Real America' no YouTube do Comitê Nacional Republicano, onde ele argumentou que Biden estava sendo "empurrado" pelo presidente russo, Vladimir Putin, e disse que não achava que os EUA "já estiveram em um ponto mais baixo do que é agora.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os Estados Unidos têm cerca de 5.428 armas nucleares, incluindo aquelas que estão ativamente implantadas, mantidas em reserva e que foram aposentadas, de acordo com a Federação de Cientistas Americanos (FAS). A FAS avaliou no início deste ano que a Rússia tinha 5.977 ogivas nucleares, dando-lhe um estoque maior do que os Estados Unidos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE