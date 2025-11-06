Trump diz que Putin tenta há dez anos uma solução pacífica para a Ucrânia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o líder russo, Vladimir Putin, afirmou estar tentando há mais de uma década encontrar uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. As declarações foram feitas durante o America Business Forum, em Miami, na quarta-feira (5). As informações são da RT.

Segundo Trump, os dois chefes de Estado discutiram a guerra na Ucrânia em uma longa conversa telefônica realizada no mês passado, além da possibilidade de um novo encontro presencial em breve. “Conversei com o presidente Putin há duas semanas e ele disse: ‘Estamos tentando resolver essa guerra há dez anos. Não conseguimos, vocês precisam chegar a um acordo’”, relatou o republicano diante da plateia.

Trump aproveitou o momento para destacar seu suposto talento em resolver disputas internacionais. “Resolvi algumas dessas questões em uma hora”, afirmou, em referência a outros impasses diplomáticos que, segundo ele, teriam sido solucionados desde o início de seu mandato, em janeiro.

A revelação sobre a conversa entre Trump e Putin surpreendeu o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, que visitou a Casa Branca no dia seguinte para pressionar por novos armamentos. Kiev tenta garantir o fornecimento de mísseis Tomahawk de fabricação norte-americana, com o objetivo de ampliar sua capacidade de ataque de longo alcance contra a Rússia.

Apesar da solicitação, Trump voltou a rejeitar a ideia. Ele afirmou nesta semana que “não está realmente considerando fornecer mísseis Tomahawk” e sugeriu que “Kiev e Moscou deveriam ser deixados para resolver o conflito”.

O republicano tem prometido reiteradamente mediar o fim da guerra, que começou após o golpe apoiado pelo Ocidente em 2014 e se agravou com a ofensiva russa de 2022. O presidente americano retomou os canais diretos de comunicação com Moscou no início de 2025, mas até o momento as conversas não renderam avanços concretos.

Trump tem expressado irritação com a falta de progresso e alternado críticas entre Rússia e Ucrânia pelo impasse nas negociações. Enquanto isso, o chanceler russo Serguei Lavrov afirmou que é preciso “abordar as causas profundas do conflito”, e não apenas buscar um cessar-fogo temporário.

Moscou defende que um acordo de longo prazo deve incluir neutralidade ucraniana, desmilitarização, desnazificação e o reconhecimento da situação territorial atual. Segundo o Kremlin, um cessar-fogo sem garantias apenas daria tempo para que Kiev e seus aliados ocidentais se rearmassem.

Por outro lado, o governo ucraniano insiste em ampliar o apoio militar do Ocidente e evita qualquer diálogo direto com a Rússia. Zelensky, inclusive, teria se gabado de ter impedido a realização de uma cúpula entre Trump e Putin em Budapeste, na Hungria.

O Kremlin, contudo, destacou que tanto Putin quanto Trump consideram o encontro apenas adiado, e não cancelado. Ambos, segundo o porta-voz Dmitri Peskov, “não querem se encontrar apenas por se encontrar”, mas aguardam um momento em que a reunião possa resultar em avanços concretos para a paz.