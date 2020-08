Trump diz que se for reeleito fará acordos 'rapidamente' com Irã e Coreia do Norte

Presidente Donald Trump, afirmou que o Irã e a Coreia do Norte farão acordos com os EUA rapidamente caso ele seja reeleito. "Se e quando vencermos, faremos acordos com o Irã muito rapidamente, faremos acordos com a Coreia do Norte muito rapidamente", disse edit

Sputnik - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse durante uma entrevista coletiva que, se ganhar as eleições presidenciais, o Irã e a Coreia do Norte farão acordos com os EUA rapidamente.

As tensões entre os EUA e o Irã em torno do programa nuclear de Teerã ressurgiram depois que Wahington retirou-se unilateralmente do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), e reintroduziu sanções contra Teerã em 2018.

"Se e quando vencermos, faremos acordos com o Irã muito rapidamente, faremos acordos com a Coreia do Norte muito rapidamente", disse Trump nesta sexta-feira (7).

Donald Trump também disse que se não fosse por seu governo, os Estados Unidos agora estariam em guerra com Pyongyang.

"Todo mundo disse, 'Oh, Trump nos colocará na guerra'. Não, exatamente o oposto".

O presidente dos EUA e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, realizaram duas cúpulas em Cingapura e no Vietnã, para negociar a desnuclearização da península coreana.

No entanto, a cúpula em Hanói terminou sem resultados, depois que Trump se recusou a suspender as sanções econômicas impostas a Pyongyang até que a Coreia do Norte desmantelasse todo o seu arsenal nuclear.

