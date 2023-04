Trump é acusado de esquema de suborno para aumentar chances nas eleições de 2016

Apoie o 247

NOVA YORK, (Reuters) - O ex-presidente Donald Trump se declarou inocente em um momento histórico nesta terça-feira (4) de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais, quando promotores o acusaram de orquestrar pagamentos a duas mulheres antes da eleição de 2016 nos Estados Unidos para reprimir publicação de seus encontros sexuais com ele.

Os promotores em Manhattan alegam que Trump - o primeiro presidente dos EUA ou ex-presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais - falsificou registros comerciais para ocultar uma violação das leis eleitorais durante sua bem-sucedida campanha de 2016.

As duas mulheres eram a atriz de filmes adultos Stormy Daniels e a ex-modelo da Playboy Karen McDougal.

Vestindo um terno azul-escuro e gravata vermelha, Trump sentou-se, subjugado, com as mãos cruzadas na mesa da defesa enquanto entrava com seu apelo ladeado por seus advogados.

"Inocente", disse Trump, de 76 anos, quando questionado sobre como se declarou.

O favorito na disputa pela indicação republicana em 2024, Trump respondeu com respostas como "sim" quando o juiz perguntou se ele entendia um direito. A certa altura, o juiz levou a mão ao ouvido como se fosse pedir uma resposta.

O promotor Chris Conroy disse: "O réu Donald J. Trump falsificou os registros comerciais de Nova York para ocultar uma conspiração ilegal para minar a integridade da eleição presidencial de 2016 e outras violações das leis eleitorais."

Embora a falsificação de registros comerciais em Nova York por conta própria seja uma contravenção punível com não mais de um ano de prisão, é elevada a um crime punível com até quatro anos quando feito para promover ou ocultar outro crime, como violações da lei eleitoral.

Os promotores durante a acusação disseram que Trump fez uma série de postagens ameaçadoras nas redes sociais, incluindo uma ameaça de " morte e destruição " se ele fosse acusado. O juiz pediu às partes que "abstenham-se de fazer declarações que possam incitar à violência ou à agitação civil".

Trump não disse nada ao entrar no tribunal ou ao sair cerca de uma hora depois.

Depois disso, ele voou para casa na Flórida, onde seu escritório disse que faria um pronunciamento às 20h15 de terça-feira (0h15 GMT de quarta-feira).

No início do dia, Trump postou na mídia social: "Indo para Lower Manhattan, o Tribunal. Parece tão SURREAL - UAU, eles vão ME PRENDER. Não posso acreditar que isso está acontecendo na América."

JUIZ DEFINE AUDIÊNCIA PARA 4 DE DEZEMBRO

O juiz Juan Merchan marcou a próxima audiência para 4 de dezembro. Especialistas jurídicos disseram que um julgamento pode levar um ano para começar, e uma acusação ou mesmo uma condenação não impedirá legalmente que Trump se candidate à presidência.

"Vamos lutar muito contra isso", disse Todd Blanche, advogado de Trump, a repórteres após a acusação, acrescentando que Trump estava frustrado, chateado e zangado com as acusações.

"Mas vou te dizer uma coisa - ele está motivado. E isso não vai detê-lo. E não vai atrasá-lo. E é exatamente o que ele esperava", acrescentou Blanche.

O promotor distrital de Manhattan , Alvin Bragg , um democrata que deu andamento ao caso e foi acusado por Trump e outros republicanos de atacá-lo por motivos políticos, defendeu as acusações.

"Hoje defendemos nossa solene responsabilidade de garantir que todos sejam iguais perante a lei. Nenhuma quantia de dinheiro e nenhuma quantidade de poder mudará esse duradouro princípio americano", disse Bragg em entrevista coletiva.

O grande júri de Manhattan convocado por Bragg que indiciou Trump ouviu evidências sobre um pagamento de $ 130.000 feito a Daniels nos últimos dias da campanha presidencial de 2016. Daniels disse que foi paga para manter silêncio sobre um encontro sexual que teve com Trump em um hotel de Lake Tahoe em 2006.

O ex-editor do National Enquirer, David Pecker, se ofereceu para procurar histórias negativas durante a campanha presidencial de Trump, disseram os promotores. A American Media Inc, sua empresa controladora, pagou a McDougal $ 150.000 para comprar os direitos de sua história, mas depois a manteve em segredo. Também pagou a um ex-porteiro da Trump Tower US$ 30.000 para comprar os direitos de uma história falsa sobre uma criança que Trump supostamente gerou fora do casamento.

O ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, disse que coordenou com Trump os pagamentos a Daniels e McDougal. Trump negou ter tido relações sexuais com qualquer uma das mulheres, mas reconheceu ter reembolsado Cohen por seu pagamento a Daniels.

Os cheques de reembolso de Trump a um advogado pelos pagamentos de supressão afirmavam falsamente que o dinheiro era para um "acordo de adiantamento", disseram os promotores. A acusação acusou Trump de falsificar os livros de sua empresa imobiliária com a intenção de fraudar.

Um elemento das acusações é um método conhecido como "pegar e matar" usado por alguns meios de comunicação para esconder informações prejudiciais sobre terceiros - neste caso, supostamente para beneficiar Trump. O escritório de Bragg não acusou Trump de violar as leis eleitorais.

"De acordo com a lei do estado de Nova York, é crime falsificar registros comerciais com a intenção de fraudar e ocultar outro crime. É exatamente disso que trata este caso - 34 declarações falsas feitas para encobrir outros crimes", disse Bragg.

Em um dia frio e ensolarado do início da primavera na cidade mais populosa dos Estados Unidos, apoiadores e detratores de Trump antes da acusação foram separados por barricadas montadas pela polícia para tentar manter a ordem, embora tenha havido alguns confrontos.

"Vamos manter a civilidade, pessoal", disse um policial.

