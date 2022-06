Trump é acusado de liderar "tentativa de Golpe", e estar "no centro de uma conspiração"

Apoie o 247

ICL

247 - O comitê que investigou o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 2021 informou nesta quinta-feira (9) que o ex-presidente Donald Trump estava por trás de uma "tentativa de golpe" para se manter no poder no país, logo após perder as eleições para Joe Biden.

Em uma audiência televisionada em horário nobre sobre as descobertas da investigação, o comitê especial mostra aos americanos a existência de uma trama, ainda em andamento, orquestrada por Trump para reverter o resultado da eleição de 2020. Trump pode ser processado e, se condenado, pode se tornar inelegível.

"O dia 6 de janeiro (2021) foi o culminar de uma tentativa de golpe, uma tentativa descarada, como disse um manifestante pouco depois de 6 de janeiro, de derrubar o governo. A violência não foi um acidente", diz o comitê, acrescentando que a invasão do Capitólio teve o "incentivo do presidente dos Estados Unidos", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE