Trump e Biden dominam a Superterça e consolidam seus nomes na disputa presidencial

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump conquistaram a vitória em disputas de indicação em todo o país na terça-feira, estabelecendo uma revanche histórica nas eleições gerais de novembro, apesar dos baixos índices de aprovação para ambos os candidatos.

Trump conquistou os votos republicanos em uma dúzia de estados - incluindo a Califórnia e o Texas, ricos em delegados -, deixando de lado a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley, sua única rival remanescente, que não tem mais um caminho viável para a indicação. Sua única vitória da noite até agora veio em Vermont, projetou a Edison Research.

continua após o anúncio

Depois de um desempenho de comando em 15 estados onde mais de um terço dos delegados republicanos estavam em disputa na Superterça, Trump praticamente conseguiu a sua terceira nomeação presidencial consecutiva, apesar de enfrentar uma litania de acusações criminais.

Trump e Biden concentraram-se um no outro à medida que os resultados se tornaram claros. Num discurso de vitória proferido na sua propriedade em Mar-A-Lago, na Florida, Trump concentrou-se nas políticas de imigração de Biden e chamou-o de “o pior presidente” da história.

continua após o anúncio

“As nossas cidades estão a ser invadidas pela criminalidade dos migrantes”, disse ele, embora os dados sobre a criminalidade não apoiem esta afirmação.

Num comunicado, Biden novamente classificou Trump como uma ameaça à democracia americana.

continua após o anúncio

“Os resultados desta noite deixam ao povo americano uma escolha clara: vamos continuar a avançar ou vamos permitir que Donald Trump nos arraste para trás, para o caos, a divisão e a escuridão que definiram o seu mandato?” Biden disse.

Esperava-se que Biden vencesse as disputas democratas, embora uma votação de protesto em Minnesota, organizada por ativistas que se opõem ao seu forte apoio a Israel, tenha atraído resultados inesperadamente fortes.

continua após o anúncio

A votação "não comprometida" em Minnesota foi de quase 20%, com mais da metade dos votos estimados contados, de acordo com Edison, superior até aos 13% que um esforço semelhante em Michigan atraiu na semana passada. Mesmo assim, Biden venceu em Minnesota e em outros 14 estados, incluindo uma votação por correspondência em Iowa, que terminou na terça-feira.

Ele sofreu uma derrota, no território americano da convenção política da Samoa Americana, onde o empresário Jason Palmer obteve 51 votos contra 40 de Biden, de acordo com o Partido Democrático da Samoa Americana.

continua após o anúncio

Outra campanha entre Trump, 77, e Biden, 81 – a primeira repetição da disputa presidencial dos EUA desde 1956 – é algo que poucos americanos parecem querer. As pesquisas de opinião mostram que tanto Biden quanto Trump têm baixos índices de aprovação entre os eleitores.

A imigração e a economia eram as principais preocupações dos eleitores republicanos, mostraram as pesquisas de saída da Edison na Califórnia, Carolina do Norte e Virgínia.

continua após o anúncio

A maioria dos eleitores republicanos nesses estados disse apoiar a deportação de imigrantes ilegais. Trump, que frequentemente denigre os migrantes, prometeu montar o maior esforço de deportação da história dos EUA, se for eleito.

Katherine Meredith, uma dona de casa de 65 anos, votou em Trump em Huntington Beach, na Califórnia.

continua após o anúncio

“A fronteira é uma catástrofe completa”, disse ela.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: