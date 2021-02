Trump é o principal nome do Partido Republicano para 2024

Apesar de dois processos de impeachment, Donald Trump continua sendo o principal nome do Partido Republicano para as eleições de 2024 edit

247 - Apesar de dois processos de impeachment, Donald Trump continua sendo o principal nome do Partido Republicano para as eleições de 2024, “sem rivais no partido”, segundo correspondente do Estado de S.Paulo em Washington (EUA).

Reportagem do Estado, mostra que cerca de 75% do partido ainda apoia Trump para disputar as eleições presidenciais nos Estados Unidos, apesar da profunda crise política enfrentada pelo governo no final de seu mandato e das grandes divergências existente em seu partido - principalmente entre a ala trumpista e um setor dos parlamentares.

Isso ocorre principalmente pelo amplo apoio que Trump tem entre um setor da população, sendo o republicano com mais votos atualmente.

Apesar de ter perdido as eleições para Joe Biden (Democrata), Trump tem mais apoio que ele, uma vez que boa parte dos eleitores do democrata surgiram diante da unificação para tirar o republicano do poder.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.