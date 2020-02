Trump elogia Bolsonaro: ''make Brazil great again''

“Lidamos com o Brasil muito bem. O presidente é um grande amigo meu. Na verdade, ele concorreu com o lema ‘Make Brazil great again’ (Faça o Brasil grande de novo)", disse o presidente Donald Trump sobre Jair Bolsonaro edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa quarta-feira, 26, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca que Jair Bolsonaro é "um grande amigo" e adaptou seu slogan de campanha para falar sobre o brasileiro.

“Lidamos com o Brasil muito bem. O presidente é um grande amigo meu. Na verdade, ele concorreu com o lema ‘Make Brazil great again’ (Faça o Brasil grande de novo). Nós nos damos muito bem, sei que ele fica orgulhoso em ouvir isso”, disse Trump.

Apesar do slogan nacionalista, a política econômica do governo de Jair Bolsonaro é marcada por privatizações, redução de direitos dos trabalhadores e pela entrega de riquezas nacionais à exploração de empresas internacionais.

O republicano comentou sobre os turistas americanos que passaram o feriado no Brasil e estão retornando para o país, que já registrou o primeiro caso confirmado de coronavírus.

“Estamos checando as pessoas que chegam (do Brasil) bem atentamente. É um grande país, com apenas um caso, mas ainda assim é um caso”, disse Trump.