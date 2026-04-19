Trump elogia Israel como aliado estratégico dos EUA durante guerra com Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel demonstrou ser um aliado sólido de Washington durante o recente conflito com o Irã. A declaração foi publicada na rede social Truth Social e divulgada pela agência russa Tass.

Na publicação, Trump exaltou o desempenho israelense e fez comparações indiretas com outros países. “Goste-se ou não de Israel, o país provou ser um grande aliado dos Estados Unidos da América. Os israelenses são corajosos, ousados, leais e inteligentes e, ao contrário de outros que mostraram sua verdadeira face em momentos de conflito e tensão, Israel luta com garra e sabe como vencer!”, escreveu o presidente.

Embora não tenha especificado quais países teriam decepcionado os Estados Unidos, Trump tem feito críticas frequentes à OTAN. Segundo o líder americano, a organização não demonstrou apoio suficiente durante a escalada de tensões envolvendo o Irã.

Em 17 de abril, Trump declarou ter rejeitado uma proposta de assistência da OTAN relacionada à situação no Estreito de Ormuz, classificando novamente a aliança como um “tigre de papel”. A expressão foi reiterada em outras ocasiões recentes.

Em entrevista à Reuters, o presidente chegou a manifestar desprezo pela OTAN e sugeriu a possibilidade de retirar os Estados Unidos da aliança. Já em conversa com o The Daily Telegraph, Trump afirmou que poderia reconsiderar a participação americana, apontando a ausência de apoio durante o conflito com o Irã como um fator relevante para essa decisão.

As declarações reforçam o alinhamento do governo americano com Israel e evidenciam tensões persistentes entre Washington e seus aliados tradicionais no cenário internacional.